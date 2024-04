Napoli, l’ex fisioterapista: “Giocatori si sono arresi, Mazzarri li aveva risvegliati”

L’ex fisioterapista del Napoli, Giovanni D’Avino, attacca senza mezzi termini i calciatori azzurri accusandoli di essersi “arresi” e di aver mancato di continuità dopo lo scudetto.

Non si placa la bufera di critiche e polemiche attorno al disastroso rendimento del Napoli in questa stagione. A puntare il dito contro l’atteggiamento dei giocatori è ora Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del club azzurro fino allo scorso anno.

“I calciatori aspettavano solo la fine”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, D’Avino non ha usato giri di parole: “I giocatori del Napoli è come se aspettassero la fine del campionato per respirare, per liberarsi. Non mi aspettavo questa resa, è la continuità che è venuta a mancare”.

Accuse pesantissime di una presunta mancanza di motivazioni e impegno da parte della rosa campione d’Italia. Un atteggiamento inaccettabile per D’Avino: “Non agguantare nemmeno un posto in Europa sarebbe un vero fallimento dopo lo scudetto”.

“Con Mazzarri c’era la svolta poi…”

L’ex fisioterapista si è poi soffermato sul cambiodi guida tecnica avvenuto in corsa con l’arrivo di Calzona: “Con Mazzarri la squadra si stava raddrizzando, ma poi è arrivato il nuovo allenatore e si è cambiato nuovamente”.

Un ulteriore fattore di discontinuità e disordine che, secondo D’Avino, non ha permesso quel salto di qualità necessario per ricompattare l’ambiente: “I calciatori devono metterci l’anima, finché la matematica non condanna il Napoli bisogna lottare”.

Infine, una stoccata anche ai tifosi: “Già c’è stata qualche contestazione, sicuramente alcuni anche contro la Roma avranno qualcosa da dire, ma a fine partita si tireranno le somme”. Parole che preannunciano altre possibili turbolenze se il Napoli non dovesse riuscire a rialzare la testa nelle ultime battute di campionato.

Un j’accuse senza sconti da parte di chi, come D’Avino, ha vissuto dall’interno la splendida cavalcata dello scorso anno culminata nella conquista del terzo storico tricolore. Un rendimento che ha reso ancor più amaro il parziale naufragio di questa annata.