Napoli-Empoli: conferma per Ounas, Petagna spera

La probabile formazione del Napoli contro l’Empoli vede Ounas ancora titolare, Politano può giocare titolare, ballottaggio Petagna-Mertens. Sono queste le ultime notizie di formazione del Napoli secondo Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo il Napoli ha ancora qualche dubbio di formazione, con ballottaggi che saranno sciolti solo all’ultimo momento. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha annunciato il recupero di Anguissa, Insigne e Lozano. I primi due non potranno andare in campo da titolari, a meno di clamorose sorprese. Entrambi vengono da un infortunio e Spalletti potrebbe dargli spazio nella ripresa. In questo modo il tecnico vuole preservarli per la sfida scudetto col Milan.

Napoli: le scelte di Spalletti

La probabile formazione del Napoli con l’Empoli al momento ha questi ballottaggi: Lozano-Politano e Mertens-Petagna. Ounas verrà riconfermato titolare, così come Elmas che ha segnato due gol in Europa League. A centrocampo pesano ancora le assenze di Lobotka e Fabian Ruiz, che costringeranno Spalletti a puntare ancora su Demme e Zielinski, con l’unico cambio di Anguissa che rientra da un infortunio. In difesa c’è l’assenza pesantissima di Kouliblay con Juan Jesus ancora titolare, così come lo saranno Di Lorenzo, Rrahmani e Mario Rui.

Nel ruolo di centravanti Mertens è favorito su Petagna ma l’ex Spal nutre ancora qualche speranza, secondo Gazzetta dello Sport. Il Napoli sa di dover vincere con l’Empoli per agguantare di nuovo il primo posto, quindi la scelte di Spalletti peseranno ancora di più. Intanto per Giuntoli, Napoli-Empoli sarà anche il momento per parlare di calciomercato con i dirigenti toscani.