Napoli: Elmas titolare, ritorna Insigne. Novità in attacco

Nella probabile formazione del Napoli che giocherà alle 18 contro il Bologna, ci sarà Elmas titolare. Il macedone sostituisce Allan, ritorna Callejon.

Carlo Ancelotti dopo le fatiche di Champions League contro il Liverpool è pronto a fare anche altri cambi. Ci sono novità in attacco con il rientro di Insigne, ma anche in porta potrebbe cambiare qualcosa.

Napoli-Bologna

Carlo Ancelotti conferma il 4-4-2. La probabile formazione del Napoli contro il Bologna vede delle novità. Maksimovic torna in panca con Di Lorenzo che riprende il posto in difesa sulla destra, coppia centrale confermata con Koulibaly-Manolas, a sinistra c’è Mario Rui. Un cambio potrebbe esserci anche tra i pali con Ospita che dovrebbe giocare al posto di Meret. Elmas sarà titolare nel Napoli a centrocampo al posto di Allan non convocato per problemi fisici, con il macedone ci saranno Callejon, Zielinski e Fabian Ruiz. Novità in attacco con Lozano confermato ma al suo fianco dovrebbe esserci, con ogni probabilità, Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli torna in campo dopo aver saltato la sfida di Liverpool per un problema al gomito. Sarà una partita importante per il talento azzurro che potrà giocare di nuovo più vicino alla porta e non sulla fascia mancina di centrocampo, quindi potrà avere qualche compito difensivo in meno e l’onere di cercare la porta o l’assist con maggiore frequenza.

Nel Bologna ritorna Dzemaili, mentre in fa offensiva Palacio sarà sostenuto da Orsolini e Sansone. Mihajlovic punta su un 4-2-3-1 senza troppe sorprese.

Ecco le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Lozano. ALL.: Ancelotti.

a disp: Meret, Karnezis, Maksimovic, Hysaj, Luperto, Gaetano, Younes, Llorente, Mertens.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. ALL.: Mihajlovic (in panchina Tanjga).

a disp: Da Costa, Sarr, Paz, Mbaye, Krejci, Corbo, Schouten, Svanberg, Skov Olsen, Destro, Juwara.