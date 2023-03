Napoli-Eintracht nuovo divieto ai tifosi tedeschi: Il Mattino anticipa la decisione della prefettura

Napoli-Eintracht: la Prefettura blocca ancora i tifosi tedeschi, l’anticipazione del quotidiano il Mattino.

In vista della partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht in programma mercoledì alle ore 21 presso lo stadio Maradona, si è verificata una nuova sviluppo: la Prefettura ha deciso di bloccare i tifosi della squadra tedesca nonostante il recente verdetto del TAR che consentiva loro di acquistare i biglietti per la partita di ritorno degli ottavi di finale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, la Prefettura emetterà un nuovo decreto di divieto di trasferta che annullerà la precedente decisione del TAR. Il divieto, inoltre, sarà ancora più limitativo di quello precedente.

“Nuovo decreto con divieto di trasferta per i residenti a Francoforte. Questo il nuovo provvedimento in arrivo dalla Prefettura di Napoli dopo la decisione di ieri del Tar della Campania, che ha annullato il provvedimento di divieto di vendita di biglietti per i tifosi dell’Eintracht.

Un divieto più limitativo, dunque, anche per aggirare quanto contenuto nelle motivazioni della V sezione del tar che parla di provvedimento immotivato e troppo estensivo. Facilmente immaginabili le reazioni in Germania al cospetto di questo confusione istituzionale made in Italy“.

Ciò ha creato non poco imbarazzo, poiché si prevede che molti tifosi dell’Eintracht si recheranno comunque a Napoli, a prescindere dal divieto. Sarà importante comprendere quale sarà la reazione del club tedesco e dei media più importanti di Germania.

Ultras Eintracht e dell’Atalanta in arrivo a Napoli

In questo momento, però, il problema principale non è solo l’apertura del settore ospiti, ma l’invasione di ultras dell’Eintracht Francoforte mischiati a quelli dell’Atalanta. L’allarme viene dato da Il Messaggero che scrive: “A fronte dei 2600 tagliandi ospiti, se ne attendono in realtà 7/8 mila. Tra loro si mescoleranno i fedelissimi ultras dell’Atalanta, gemellati storici dell’Eintracht, accomunati dalla stessa fede politica (l’effige del “Che” stampata sugli striscioni e nel cuore) e mai amici dei napoletani.

Potrebbero tentare l’acquisto dei biglietti per i tedeschi. Non basta.

La Digos sta monitorando i tifosi serbi della Stella Rossa Belgrado che potrebbero arrivare a dare man forte ai “fratelli” azzurri“.

Insomma, si preannunciano giorni di passione in città, in attesa di una decisione definitiva che stabilisca l’esito di questa controversia.