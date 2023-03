Ultras Eintracht e dell’Atalanta: “A Napoli per comandare” rischio altissimo

Gli ultras dell’Eintracht Francoforte vogliono arrivare a Napoli per la sfida di Champions League, insieme con i tifosi dell’Atalanta.

Il Tar della Campania ha dato ragione al ricorso dell’Eintracht Francoforte ed ha riaperto la vendita per la vendita dei tagliandi del settore ospiti ai residenti in Germania. Ma da questo punto di vista la Prefettura di Napoli potrebbe bloccare tutto e ribaltare ancora una volta la questione.

In questo momento, però, il problema principale non è solo l’apertura del settore ospiti, ma l’invasione di ultras dell’Eintracht Francoforte mischiati a quelli dell’Atalanta. L’allarme viene dato da Il Messaggero che scrive: “A fronte dei 2600 tagliandi ospiti, se ne attendono in realtà 7/8 mila. Tra loro si mescoleranno i fedelissimi ultras dell’Atalanta, gemellati storici dell’Eintracht, accomunati dalla stessa fede politica (l’effige del “Che” stampata sugli striscioni e nel cuore) e mai amici dei napoletani.

Potrebbero tentare l’acquisto dei biglietti per i tedeschi. Non basta.

La Digos sta monitorando i tifosi serbi della Stella Rossa Belgrado che potrebbero arrivare a dare man forte ai “fratelli” azzurri“.

Napoli-Eintracht Francoforte si preannuncia una vera e propria guerra, con Digos e altri organi di polizia che stanno monitorando attentamente la situazione per ridurre al minimo il rischio di incidenti.