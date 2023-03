Napoli: due cambi di formazione con l’Atalanta, la decisione tra Osimhen e Simeone

Luciano Spalletti farà due cambi di formazione nel Napoli che sfida l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli deve invertire immediatamente la rotta e ritornare subito alla vittoria con l’Atalanta, dopo la sconfitta con la Lazio. Il margine di sicurezza è ancora ampio, ma incappare nella seconda sconfitta consecutiva o in una non vittoria, potrebbe pesare a livello psicologico e mercoledì prossimi si gioca un’altra sfida fondamentale, quella contro l’Eintracht Francoforte in Champions League, in cui non sono ammessi errori.

Napoli-Atalanta: la probabile formazione di Spalletti

Secondo quanto riferisce Repubblica, Spalletti farà solo due cambi di formazione. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Il riscatto partirà da lui, Victor Osimhen sarà regolarmente al centro del tridente. Impossibile rinunciare al numero 9 che risponderà presente all’appello di Spalletti. Il partner preferito di Osimhen ora è Kvaratskhelia, gemello di prodezze, a caccia di riscatto dopo la prestazione senza acuti contro la Lazio. Lozano è ancora vestito d’azzurro, ma domani non ci sarà: si è fermato per un risentimento muscolare. Il messicano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e darà forfait. Toccherà a Matteo Politano, a caccia di una prestazione di alto livello“.

Secondo repubblica non ci saranno altri cambi nella formazione del Napoli contro l’Atalanta. A centrocampo ci sarà ancora Anguissa, nonostante il camerunense non sia apparso in perfette condizioni fisiche nell’ultima gara con la Lazio.