Napoli, disastro tattico di Garcia, la gara l’ha persa lui

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia, è il maggiore responsabile della brutta sconfitta subita al Maradona contro la Fiorentina.

CALCIO NAPOLI. La sconfitta del Napoli ha lasciato un amaro in bocca non solo ai tifosi ma anche agli addetti ai lavori. Il timone di Rudi Garcia sembra vacillare tra scelte tattiche discutibili e cambi incomprensibili. “Garcia ha distrutto una macchina perfetta“, è l’eco che risuona tra le strade di Napoli, un’eco che riflette un tracollo tattico preoccupante.

In pochi mesi, il Napoli è passato da un colosso della Serie A a un ensemble disorganizzato in campo, perdendo quella identità tattica che lo aveva reso temibile. Garcia sembra aver smantellato una formula vincente, modificando ruoli e equilibri senza un apparente costrutto.

La gestione dei cambi, in particolare, ha generato ulteriore confusione. Il cambio Kvara-Zerbin a Genova è un esempio lampante di una serie di decisioni poco chiare che hanno suscitato non poche perplessità. Durante la partita contro la Fiorentina, le scelte di Garcia hanno ulteriormente esasperato la situazione. L’inserimento di Raspadori in un momento delicato della gara ha reso il Napoli ancora più vulnerabile, esponendolo ai rapidi contropiedi della Fiorentina.

I cambi successivi hanno solo aggravato la situazione, con l’uscita di Politano, uno dei più brillanti sul campo, e Osimhen, la punta di diamante dell’attacco azzurro. Queste scelte hanno lasciato il Napoli senza valide opzioni offensive nel momento di maggiore bisogno.

La morale è amara: la gara l’ha persa Garcia. Le scelte pre-partita, i cambi durante il match e la mancanza di una chiara visione tattica hanno contribuito a una sconfitta che pesa non solo sulla classifica, ma anche sul morale della squadra e sul futuro dello stesso Garcia.

Ora, con una pausa forzata, è il momento di riflettere e correggere il tiro. Garcia e il Napoli devono trovare soluzioni rapide per riscattare l’immagine della squadra e ripristinare la fiducia. Il futuro di Garcia alla guida del Napoli è in bilico, e le prossime gare saranno decisive per determinare il suo destino.