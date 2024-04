Napoli, ultimatum di De Laurentiis: Big a rischio addio, Osimhen nervoso

Tensione alle stelle in casa Napoli dopo il ko con l’Empoli. De Laurentiis tuona contro i giocatori chiedendo dignità, altrimenti saranno ceduti.

La situazione in casa Napoli sembra essere precipitata dopo l’ennesima disfatta stagionale contro l’Empoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe perso la pazienza, tuonando un vero e proprio ultimatum alla squadra negli spogliatoi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero uno azzurro avrebbe chiesto a gran voce orgoglio e dignità da qui alle ultime 5 partite di campionato. Un messaggio chiarissimo: chi non si dimostrerà all’altezza verrà cacciato senza troppi complimenti.

De Laurentiis: “Via chi non vuole restare”

Il patron partenopeo non avrebbe infatti usato giri di parole: “Se qualcuno non vuole più restare a Napoli, verrà accontentato”. Nessun giocatore è quindi al sicuro se mostrerà di non meritare più la maglia azzurra.

De Laurentiis si è detto stanco di vedere una squadra “senza anima, senza orgoglio e soprattutto carattere“. Un fattore, quello del carattere, che sembra essere venuto totalmente meno in questa disastrosa annata.

Big molto scontenti

A peggiorare il clima già teso vi sarebbero anche i malumori di alcuni calciatori di primo piano come Osimhen, Simeone, Mario Rui e Kvaratskhelia.

Il bomber nigeriano appare sempre più nervoso, con frequenti sfoghi e proteste in campo con i compagni. Simeone e Mario Rui lamentano invece scarso impiego, mentre il talento georgiano nutrirebbe rimostranze sullo stipendio, tra i più bassi dello spogliatoio nonostante il suo rendimento.

Nessuno è intoccabile: rivoluzione in vista

Le parole di De Laurentiis non ammettono repliche: nessun giocatore della rosa attuale deve sentirsi al sicuro o intoccabile in vista della prossima sessione di calciomercato.

Il patron ha infatti preannunciato un’autentica rivoluzione in estate, con un corposo restyling della rosa per provare a rimettere in piedi il Napoli dopo il fallimento di questa stagione.

Chi non dimostrerà il giusto attaccamento e orgoglio è quindi avvisato: le porte sono già spalancate per una possibile cessione. L’ambiente ritorna caldissimo, con De Laurentiis pronto a fare piazza pulita di tutti gli elementi ritenuti non più funzionali al progetto tecnico.