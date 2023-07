Napoli, in pole per Danso: c'è il sì del giocatore, ecco cosa manca per chiudere

Napoli in Corsa per il Difensore Kevin Danso: Il Giocatore Dice Sì a De Laurentiis. Ecco Cosa Manca per Concludere l’Affare con il Lens.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è sulle tracce di un nuovo difensore centrale dopo l’addio di Kim, che ha lasciato il club dopo solo una stagione. La caccia si è ora concentrata su Kevin Danso, un roccioso difensore austriaco classe ’98 in forza al Lens.

Le esigenze del Napoli sono chiare: si cerca un calciatore che possa giocare come centrale sinistro, preferibilmente mancino. Tra i nomi considerati, tra cui Kilman, Mavropanos e Scalvini, Danso è emerso come la scelta preferita.

L’allenatore del Napoli, Garcia, ha mostrato un particolare interesse per Danso, motivo per cui il club sta cercando di accelerare la trattativa. Diverse telefonate sono state fatte con gli agenti e gli intermediari del calciatore, che sembra pronto ad accettare la proposta del Napoli, con un accordo di massima già raggiunto.

Nelle ultime ore sarebbe però saltato il rinnovo di contratto tra Danso e il club transalpino, con il Napoli che potrebbe approfittarne per affondare il colpo. Il difensore non intende arrivare allo scontro con la società, ma allo stesso tempo gradirebbe la destinazione italiana.

Per convincere il Lens a privarsi del suo gioiello servirà un’offerta importante, non inferiore ai 30 milioni di euro. Un investimento oneroso per il Napoli, che però è disposto a uno sforzo per regalare a Garcia il sostituto ideale di Kim Min-Jae.

La trattativa è ben avviata e la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza. I tifosi azzurri attendono con trepidazione novità positive sul fronte Danso. L’austriaco ha tutte le carte in regola per non far rimpiangere Kim: tecnica, fisico e personalità da vendere. Se il Lens abbasserà le pretese, il colpo potrebbe definitivamente decollare.