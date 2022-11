Da Milano: Napoli contatti con Sarmardzic, Spalletti lo stima

Il Napoli pensa a Lazar Samardzic giocatore dell’Udinese che ha segnato anche nell’ultima gara di Serie A allo stadio Maradona.

Spalletti a fine partita su Samardzic ha espresso parole importanti: “È un giocatore fortissimo, è uno Zielinski“. Paragone importante per il giovane giocatore classe 2002 che sta facendo vedere di avere grandissime qualità. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis sono sempre attenti ai giovani talenti, per questo pensare ad un interesse per il giocatore dell’Udinese non è assurdo. Anche perché il Napoli ha fatto già una cassa importante con gli introiti della Champions League, solo accedendo agli Ottavi di finale. Quindi è possibile che la società si possa muovere più liberamente sul mercato.

Calciomercato: Napoli su Samardzic

Ecco quanto scrive Calciomercato.com sui contatti col giocatore dell’Udinese Lazar Samardzic: “Dall’Hertha Berlino al Lipsia con l’etichetta addosso del predestinato. Con il club della Red Bull qualche difficoltà di troppo e qualche dubbio per il futuro. Non per una società abile nello scovare i talenti come l’Udinese capace di mettere a segno un piccolo capolavoro: 3 milioni al Lipsia e contratto fino al 2026 al ragazzo. Che ora vale 7 volte tanto. Nei recenti contatti con il Napoli, la famiglia Pozzo ha ribadito la volontà di mantenere Samardžić in rosa almeno fino al termine della stagione. Poi ci sarà tempo e modo per parlarne, i rapporti tra le proprietà sono ottimi e Giuntoli ha tutta la volontà di garantirsi la pole vista la grande concorrenza, italiana ed estera, su Lazar“.