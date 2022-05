Napoli, colpo sulla desta: Politano e Lozano in bilico. Ecco chi potrebbe arrivare

Politano e Lozano in bilico. Il Napoli sta monitorando due calciatori per la fascia destra.

Il Napoli dopo l’addio di Insigne ha ufficializzato l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia. Il club azzurro è impegnato in alcune valutazioni, in particolare il club lavora per la fascia destra. Lozano e Politano non sono certi della permanenza, molto dipenderà anche dalle richieste di Luciano Spalletti. Il tecnico in conferenza stampa è stato molto chiaro sul mercato, blindando di fatto solo alcuni giocatori. Lozano guadagna 4,5 milioni di euro a stagione e De Laurentiis è pronto ad ascoltare le eventuali offerte che dovessero pervenire. Politano vorrebbe più spazio e non è più sicuro della permanenza.

Giuntoli per la fascia destra avrebbe individuato due opzioni , la prima è Domenico Berardi del Sassuolo che vorrebbe approdare in un club che gioca in Champions. La seconda è Federico Bernardeschi che è in uscita dalla Juventus a parametro zero.

Secondo quanto rivelato da Paolo Esposito, giornalista e amico di Aurelio De Laurentiis, il patron partenopeo ha già contattato l’agente Pastorello, ma resta da capire se il calciatore sarebbe pronto ad accettare un ingaggio non superiore ai 2,5 milioni.