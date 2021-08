Napoli col Genoa senza Osimhen: Spalletti vuole falso nove

Come gioca il Napoli senza Victor Osimhen? Luciano Spalletti vuole puntare sul falso nove, ma c’è anche la soluzione Petagna. Il tecnico del Napoli dovrà sicuramente fare a meno dell’attaccante nigeriano la partita con il Genoa, dato che ha presentato ricorso d’urgenza ed al massimo può ottenere uno sconto di una giornata di squalifica.

Napoli senza Osimhen: Lozano e Insigne

Per questioni di esigenza e per non ‘sprecare’ subito una sostituzione, dopo l’espulsione di Osimhen il ruolo di falso nove lo ha preso Insigne. Il capitano del Napoli si è destreggiato bene, ma ovviamente non ha le caratteristiche per andare in profondità e bruciare l’avversario sul lungo senza palla al piede. Nonostante tutto la presenza di Insigne come falsa punta centrale è una delle soluzione di Spalletti che lo potrebbe usare come regista avanzato per l’ingresso dei centrocampisti in area.

Altra soluzione, quella più probabile, è di lanciare Lozano dal primo minuto nel ruolo di punta centrale. Il messicano è meno strutturato fisicamente di Osimhen, ma sa dare velocità e profondità alla manovra azzurra. Anche con Gattuso ha ricoperto il ruolo di punta centrale. Senza Mertens ancora infortunato c’è Petagna come prima punta vera. Spalletti vorrebbe tenersi questa soluzione a gara in corso.

