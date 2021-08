Chiariello non ci sta: “Zaza fu graziato, ricordate l’entrata spaccagambe?”

La squalifica per due giornate di Victor Osimhen sta avendo molte reazioni, tra cui quella del giornalista Umberto Chiariello. Attraverso Twitter, Chiariello ricorda un precedente, quello del 2016 in cui Zaza fece una entrata bruttissima sulle gambe di Izzo. Chiariello la definisce “entrata spaccagambe” , nonostante tutto venne punito con una sola giornata di squalifica. “Una decisione del genere non me l’aspettavo proprio. Zaza su Izzo fece un’entrata assassina spaccagambe e prese 1 sola giornata, guarda caso in tempo per il gol scudetto al Napoli. Osimhen per uno schiaffo involontario nel tentativo di divincolarsi ne prende 2 e salta la Juve” scrive Chiariello.

Osimhen: i precedenti di Zaza e Morata

Chiariello fa riferimento all’episodio di Zaza su Izzo nel febbraio del 2016. In quel caso Zaza fece una brutta entrata da dietro ma prese solo una giornata di squalifica, con il giudice sportivo che fu molto leggero nella decisione. Mentre nel caso di Osimhen, pur non citando nel referto la condotta violenta, ha deciso di puntare ad una pena esemplare.

Ma c’è anche un altro precedente che riguarda un calciatore della Juventus. Nel caso specifico si tratta dall’espulsione di Alvaro Morata a cui fu sventolato il rosso per proteste al termine della sfida col Benevento. In quel caso furono inflitte due giornate di squalifica, ma dopo il ricorso vennero dimezzate ad una sola giornata.

Anche il Napoli ha presentato ricorso, con l’avvocato Grassani che presenterà precedenti e prove tv per provare a convincere il giudice.