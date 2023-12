Napoli Braga, i convocati di Mazzarri: Osimhen in campo, out Mario Rui

Napoli-Braga: Osimhen pronto, ma Mario Rui out. Scopri i convocati di Mazzarri per la Champions in questa partita decisiva.

Il Napoli si prepara ad affrontare lo Sporting Braga in una partita cruciale per la qualificazione agli Ottavi di Finale della Champions League. Il tecnico Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida, con alcune novità e una notizia importante.

La squadra azzurra ha sostenuto una seduta di rifinitura questa mattina sotto lo sguardo attento di Mazzarri e del suo staff tecnico. Il numero 9, Victor Osimhen, sarà regolarmente presente e guiderà i compagni alla ricerca disperata della vittoria.

La grande notizia è proprio il ritorno del nigeriano dalla notte in cui ha ricevuto il Pallone d’Oro Africano 2023 in Marocco. Il riconoscimento conferma la sua eccellenza nel calcio continentale e aggiunge un tocco di prestigio alla formazione partenopea.

Tuttavia, la nota dolente è l’assenza di Mario Rui dalla lista dei convocati. Il difensore non sarà disponibile per la sfida contro lo Sporting Braga, un’assenza che potrebbe influenzare le dinamiche difensive del Napoli. Mazzarri dovrà trovare una soluzione adeguata per coprire l’assenza di Rui e garantire una difesa robusta contro un avversario sempre pericoloso.

Ecco l’elenco completo dei convocati per la partita Napoli-Braga:

PORTIERI:

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

MERET Alex

DIFENSORI:

DI LORENZO Giovanni

ZANOLI Alessandro

JUAN JESUS

NATAN Bernardo De Souza

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

CENTROCAMPISTI:

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

ELMAS Eljif

GAETANO Gianluca

LINDSTROM Jesper

LOBOTKA Stanislav

ZIELINSKI Piotr

ATTACCANTI:

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessio

OSIMHEN Victor

La gara si terrà questa sera alle ore 21:00 presso lo stadio Maradona e si prevede un’atmosfera carica di tensione e emozione. I tifosi del Napoli sperano che la squadra riesca a superare lo Sporting Braga e a qualificarsi per la fase successiva della Champions League.