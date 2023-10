Napoli, Alvino: “ADL ha piena fiducia a Micheli e Meluso. Gira una Fake News”

Aurelio De Laurentiis conferma stima allo staff tecnico del Napoli, Micheli e Meluso, secondo il giornalista Carlo Alvino.

CALCIO NAPOLI.</a Aurelio De Laurentiis conferma piena fiducia allo staff tecnico del Napoli. A rivelarlo è il giornalista Carlo Alvino, che su Twitter fa il punto sulla situazione in casa azzurra in vista del rientro dei nazionali.

Secondo Alvino, il presidente al ritorno dei nazionali sarà presente a Castel Volturno dove Maurizio Micheli e Mauro Meluso, che godono della massima stima di ADL, seguiranno da vicino il lavoro di Rudi Garcia e dei giocatori. Alvino smentisce la voci su Micheli e Meluso nel mirino del patron azzurro.

De Laurentiis sarà di nuovo a Castel Volturno. Dove, come sempre, godendo della sua massima fi-ducia e mai messi in discussione, Maurizio Micheli e Mauro Meluso già da domani, alla ripresa degli allenamenti, seguiranno con attenzione il lavoro di Garcia e dei ragazzi a disposizione del tec-nico francese. A partire da Osimhen che si sottoporrà ad una serie di esami per valutare l’entità dell’infortunio rimediato”.

Particolare attenzione sarà riservata alle condizioni di Victor Osimhen, che effettuerà test medici per valutare l’entità dell’infortunio rimediato in nazionale. Dichiarazioni che testimoniano come De Laurentiis continui a nutrire totale fiducia nel suo staff tecnico.