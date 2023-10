Non solo Garcia, anche Meluso in bilico. Tuttosport: “ADL ha già trovato il sostituto”

In casa Napoli c’è incertezza non solo riguardo la posizione di Garcia, ma anche nei confronti del ds Mauro Meluso.

Nel mondo del calcio partenopeo, l’incertezza aleggia non solo attorno a Rudi Garcia, ma anche sul futuro di Mauro Meluso. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, sembra che il Direttore Sportivo del Napoli sia in bilico, con voci sempre più insistenti riguardo alla sua possibile partenza a pochi mesi dal suo arrivo in Campania.

Secondo il noto quotidiano sportivo, “Anche il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, è in bilico”, con il club che sta già considerando potenziali sostituti per l’ex dirigente dello Spezia, giunto a Napoli durante l’estate scorsa. Si parla della possibilità che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, decida di affidare la gestione del team ad un direttore tecnico di grande esperienza e personalità.

Tra i nomi che circolano con insistenza ci sono quelli di Gianluca Petrachi e Igli Tare. L’arrivo di quest’ultimo sembra essere preso in seria considerazione, mentre sembra meno probabile la scelta di Ricky Massara, già rifiutato la scorsa estate.

