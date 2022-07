Napoli-Adana: come vederla gratis in streaming

Napoli-Adana Demirspor si gioca oggi a Castel di Sangro, la prima amichevole internazionale della squadra di Luciano Spalletti. La partita è molto attesa dai tifosi azzurri che hanno curiosità di vedere la squadra partenopea contro un’avversaria di livello superiore rispetto a quelle che ha incontrato fino ad ora.

La partita amichevole del Napoli si potrà vedere in diretta streaming in Italia al costo di 9,99 con commento in italiano, cosa che ha creato tantissime polemiche. Sia Paolo Del Genio sia il giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia ha criticato molto la scelta della SSCN di far pagare la partita. Ma il match tra Napoli e Adana si potrà vedere anche gratuitamente attraverso la tv turca, come fa sapere proprio il giornalista georgiano che segue il Napoli da quando Kvaratskhelia ha cominciato a vestire la maglia azzurra.

Napoli-Adana: dove vedere la partita gratuitamente

La partita comincia alle 20.30 e si giocherà presso lo stadio Patini di Castel di Sangro. Per vedere Napoli-Adana in diretta streaming gratis basterà collegarsi alla tv turca aspor.com. Ovviamente il commento sarà in lingua turca, ma per chi non vuole spendere i 9,99 del prezzo dell’amichevole del Napoli può sempre ripiegare su questa soluzione.

Ma le polemiche sul Napoli per quanto riguarda il costo delle quattro amichevoli non si fermano alle pay tv. La prevendita del primo match è stato un mezzo flop, poco più di 700 biglietti venduti anche a causa di costi dei tagliandi troppo alti: 30 euro per le curve e 40 euro per gli altri settori.

Intanto cresce anche la curiosità di vedere la nuova maglia del Napoli che sarà indossata dagli azzurri nella stagione 2022/23. La società azzurra ha svelato oggi tutti i kit di allenamento e gara, con i relativi prezzi. Il materiale è acquistabile negli store on line, ma anche nei negozi convenzionali che vendono materiale tecnico del Napoli.