Napoli a Castel di Sangro, i tifosi: “Con voi sempre e comunque”

Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro estivo, grande entusiasmo tra i tifosi. Spalletti e la squadra sono sbarcati in Abruzzo a Rivisondoli dove sosterranno il ritiro pre campionato, giocando anche quattro amichevoli. Grandissima accoglienza per i calciatori azzurri, che si alleneranno presso lo stadio Patini davanti a migliaia di spettatori. “Forza Napoli” e “Saremo con voi sempre e comunque” sono gli slogan che hanno urlato i tifosi presenti già in Abruzzo in queste ore.

C’è grande curiosità per vedere gli allenamenti di Luciano Spalletti, dato che la seconda parte del ritiro sarà incentrata alle prove tattiche per la prossima stagione. Spalletti ha già deciso di passare al 4-3-3, ma possono esserci anche altri moduli da utilizzare. Inoltre c’è grande curiosità di vedere Mathias Olivera che a Dimaro non ha giocato le amichevoli. Così come c’è curiosità nel capire quando arriveranno i nuovi calciatori. La SSCN deve chiudere per Kim, difensore che sarà il sostituto di Koulibaly, ma nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro dovrebbe arrivare anche Simeone. L’attaccante argentino può giocare anche in coppia con Osimhen. Tutte prove che Spalletti dovrà fare a Rivisondoli, ecco perché sarà fondamentale consegnare al tecnico una squadra completa, anche perché quando finirà il ritiro il Napoli scenderà in campo.