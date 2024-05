Napoli, 6 calciatori in bilico. Manna ha preparato una lista per i nuovi acquisti

Il ds giovanni Manna avrebbe già pronta una lista di acquisti da chiudere velocemente per il calciomercato del Napoli. Niente trattative lunghe.

In casa Napoli si guarda già al calciomercato estivo con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il neo dirigente azzurro Giovanni Manna avrebbe già pronta una lista di operazioni da concludere in tempi rapidi, senza lunghe trattative.

L’idea di Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di evitare teatrini e negoziazioni estenuanti, optando invece per acquisti mirati e da chiudere con una certa velocità. Una strategia che permetterebbe al Napoli di muoversi con maggiore tempestività sul mercato.

Nel frattempo, in casa azzurra si studiano anche le posizioni dei giocatori in rosa. Secondo Il Mattino, il futuro sarebbe in dubbio per almeno sei elementi della squadra campione d’Italia. A partire da Alex Meret, il cui contratto è in scadenza nel 2025. Ma i maggiori interrogativi riguardano il reparto difensivo, con almeno tre centrali che non avrebbero il posto assicurato nella prossima stagione. Il nuovo allenatore e Manna dovranno valutare le posizioni di Juan Jesus, Ostigard e Natan.

C’è poi da risolvere anche il “caso Simeone”: il Cholito ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e il suo futuro a Napoli è tutto da decifrare.

In questo contesto di rifondazione, sarà cruciale il lavoro di Manna, indicato come il prossimo ds del Napoli. Secondo Il Mattino, l’ex Juve avrebbe già un piccolo elenco di operazioni da concludere rapidamente per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore.