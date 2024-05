CorrSport – Nuovo allenatore Napoli: Conte e Gasperini in pole, defilato Pioli

Napoli alla ricerca del nuovo allenatore. Conte e Gasperini i principali candidati, con Pioli più defilato. De Laurentiis riflette.

In casa Napoli tiene banco la questione relativa alla scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i principali candidati per la panchina azzurra sembrano essere Antonio Conte e Gian Piero Gasperini.

L’edizione odierna del quotidiano romano fa il punto sulla ricerca del sostituto di Calzona. Conte, ex allenatore di Juventus, Chelsea e Inter, sarebbe un’opzione gradita ad Aurelio De Laurentiis per l’esperienza e il carisma dell’allenatore salentino. I due avrebbero già avuto dei contatti esplorativi nei mesi scorsi.

Gasperini rappresenterebbe invece una pista molto calda. L’allenatore dell’Atalanta, che nel 2011 sfiorò la panchina del Napoli prima della conferma di Mazzarri, è molto apprezzato dal presidente De Laurentiis per il suo calcio propositivo e la capacità di esaltare i giovani talenti.

Più defilata, al momento, l’ipotesi che porterebbe a Stefano Pioli. L’allenatore del Milan, nonostante i buoni risultati in rossonero, non sembrerebbe essere la prima scelta per il Napoli secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport.