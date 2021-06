Nuno Tavares-Napoli l’affare potrebbe decollare a breve. Giuntoli è impegnato nel calciomercato, il DS azzurro è alla ricerca di un terzino sinistro da regale a Spalletti, vista la partenza di Hysaj e l’assenza cronica di Ghoulam, il Napoli in quel ruolo ha il solo Mario Rui.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli, avrebbe offerto 12 milioni al Benfica per per Nuno Tavares.

IL NAPOLI SU NUNO TAVAREZ

“Cristiano Giuntoli ha presentato un’offerta di 12 milionidi euro al Benfica per assicurarsi il cartellino di Nuno Tavares, il giovane esterno mancino, ritenuto una valida alternativa a Emerson Palmieri. In effetti, la priorità resta sempre il difensore del Chelsea, ma l’operazione non pare di semplice soluzione. E, dunque, per evitare di ritrovarsi scoperto in quel ruolo, il ds napoletano ha pensato di bloccare il giovane portoghese”.

SPALLETTI VUOLE EMERSON PALMIERI

La gazzetta aggiunge ulteriori dettagli:

“L’offerta di 12milioni dovrebbe essere soddisfacente, in questa fase di mercato. Aurelio De Laurentiis non si è mai spinto oltre un’offerta di 10 milioni di euro per una singola operazione. Restano da capire le intenzioni del Benfica che, sicuramente, valuterà la richiesta del Napoli in tempi brevi, anche perché Luciano Spalletti ha fatto presente la necessità di avere a disposizione l’esterno sinistro per l’inizio del ritiro, fissato per il 15 luglio, a Dimaro, in Trentino, da dove partirà la sua avventura napoletana.

L’attesa ha già rapito l’ambiente, pronto a sostenere il nuovo allenatore. Valutazioni La dirigenza napoletana è parecchio impegnata nel valutare le varie opzioni a disposizione per colmare la lacuna sulla fascia mancina. C’è il sospetto che l’offerta presentata al Benfica per Nuno Tavares sia anche un segnale chiaro inviato a Emerson Palmieri, impegnato con la nazionale all’Europeo, sul quale Giuntoli ha puntato sempre, sin dal primo momento, sostenuto anche dal parere favorevole di Spalletti”.

NUNO TAVAREZ, L’ESTERNO CHE PIACE A GIUNTOLI

Nuno Tavares è nato a Lisbona il 26 gennaio 2000. Calcisticamente è cresciuto nelle giovanili dello Sporting, dove è rimasto fino al 2015, quando passa al Benfica. Il salto in prima squadra avviene nel 2019 e nelle ultime due stagioni ha contato 41 presenze e 1 gol. È stato nazionale Under 21 del Portogallo. Il suo contratto scade nel 2024.

Nuno Tavares è un esterno mancino, abile nel coprire le due fasi. E’ molto veloce sulla fascia di sua competenza ed è dotato di una buona tecnica.