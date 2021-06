Il Besiktas su Ounas. Il Napoli fissa il prezzo. L’idea di Spalletti

Calciomercato Napoli ultime notizie – Adam Ounas nel mirino del Besiktas. Il fantasista del Napoli in serie A piace a Sassuolo, Genoa e Torino, ma il suo futuro potrebbe essere in Turchia. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo algerino Dzfoot, il club di Istanbul avrebbe messo nel mirino il fantasista del Napoli.

IL BESIKTAS VUOLE OUNAS DEL NAPOLI

Dzfoot, scrive: ” In prestito questa stagione al Cagliari poi al Crotone, il nazionale algerino Adam Ounas è una delle sorprese dell’estate. Sotto contratto con il Napoli, potrebbe passare alla Turchia. Il nazionale algerino (14 presenze, 4 gol) è un obiettivo primario per molti club. Ounas è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2022. Autore di 4 gol e 3 assist in appena 16 partite di Serie A in questa stagione, aiutato dal suo profilo poliedrico (ala sinistra o destra, trequartista o trequartista), Ounas piace a Sassuolo, Genoa e Torino“

Dzfoot aggiunge ulteriori dettagli: “Il giocatore,del Napoli piace molto al Besiktas. Il club di Istanbul, campione e qualificato per la prossima Champions League, potrebbe offrire quasi 5 milioni di euro al Napoli che ne chiede almeno 8. Da notare, infine, che Luciano Spalletti, succeduto a Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, potrebbe ritardare il trasferimento di Ounas al Besiktas per poterlo osservare durante il ritiro precampionato del club azzurro”.