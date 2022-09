Zazzaroni: “Napoli che miracolo! Due big hanno rifiutato altre offerte”

Kalidou Koulibaly voleva andare via da tempo da Napoli, stesso discorso per Fabian Ruiz. Il Napoli, grazie agli introiti derivanti dalle cessioni del senegalese e dello spagnolo, ha rinforzato la squadra reinvestendo quei soldi”, ha aggiunto Ivan Zazzaroni nel corso del suo intervento in televisione.

Sul mercato in entrata, Zazzaroni mette in evidenza la scelta di due grossi calibri come Raspadori e Simeone che hanno scelto Napoli alle altre alternative: “Big come Raspadori e Simeone hanno rifiutato tante offerte anche importanti pur di raggiungere Luciano Spalletti a Napoli. Ciò significa che il club azzurro è molto ambito da tutti”.