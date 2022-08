Pazzi di Napoli: con la Juve Stabia tutto esaurito, la nuova alleanza con i tifosi

Napoli-Juve Stabia tutto esaurito, i tifosi riempiono lo stadio per la sfida amichevole al Diego Armando Maradona oggi. Quando il Napoli chiama i tifosi rispondono, quando si mettono in campo bellissime iniziative come un’amichevole a porte aperte e tutto gratuito, la gente apprezza. Non si tratta solo di un’operazione simpatia, ma di creare un’alleanza con tifosi, quella che ha sempre contraddistinto la piazza azzurra.

Saranno in oltre 40mila allo stadio Diego Armando Maradona per applaudire i nuovi ed i vecchi acquisti del Napoli. È chiaro che ci sarà tanta curiosità per vedere in campo Ndombele, Simeone e Raspadori che non hanno giocato Napoli-Monza. Ma il pubblico di Napoli non ha risposto solo per questo, lo ha fatto perché si è saputo creare entusiasmo dopo una grande depressione.

Amichevole con la Juve Stabia: che entusiasmo a Napoli

La società azzurra ha messo in campo un’iniziativa importante per il test match del 24 agosto 2022. Lo stadio, con entrata gratuita sarà tutto pieno, tanto che ieri c’erano file digitali di ore per riuscire a prenotare un posto. Ma l’iniziativa del club azzurro è completa perché per chi non è riuscito a prendere il biglietto o non può recarsi allo stadio, allora ci sarà la possibilità di vedere il match in altri due modi:

Una strategia estremamente differente rispetto a quello visto nelle recenti amichevoli precampionato con polemiche sui prezzi allo stadio Patini e per la pay per view. È chiaro che il Napoli resta una società che deve creare profitto, ma in termini di marketing il profitto si genera anche con iniziative collaterali e non dirette, ma che riescono a far crescere l’immagine positiva del brand, creare entusiasmo e quindi generare acquisti.

Ecco creare entusiasmo a Napoli, conviene tantissimo, perché il popolo azzurro è innamorato di quella maglia e farebbe di tutto per sostenere i propri idoli. Se poi in rosa ci metti giocatori di qualità come Kvaratskhelia, Ndombele e Rapadori, allora l’entusiasmo non può che aumentare, insieme con i profitti.

Il Napoli con iniziative del genere può creare una nuova alleanza con i suoi tifosi, mettere da parte le contestazioni e viaggiare uniti verso la meta. O meglio verso il sogno della vittoria, perché sognare fa parte dello sport e non si può togliere questo ai tifosi, né a quelli del Napoli né ad altri.