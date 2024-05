Morales, il telecronista del gol del secolo di Maradona in visita al Napoli a Castel Volturno

Victor Hugo Morales, telecronista del gol del secolo di Maradona, in visita al centro sportivo del Napoli a Castel Volturno.

NAPOLI – Victor Hugo Morales, il celebre telecronista uruguaiano che ha commentato il leggendario “gol del secolo” di Diego Armando Maradona nella finale dei Mondiali del 1986 tra Argentina e Inghilterra, ha fatto visita al centro sportivo del Napoli a Castel Volturno.

Morales, il cui commento di quella storica rete è rimasto impresso nella memoria di tutti gli appassionati di calcio, ha colto l’occasione per incontrare la squadra partenopea e posare per una foto con due giocatori argentini: Giovanni Simeone e Mathías Olivera.

Durante la visita, Morales ha indossato la maglia numero dieci del Napoli, un omaggio al legame indissolubile tra Maradona e il club azzurro. Il telecronista uruguaiano è stato accolto con grande entusiasmo e affetto, a testimonianza dell’importanza che quel gol e quella telecronaca hanno avuto nella storia del calcio.

La telecronaca di Morales durante il “gol del secolo” di Maradona è entrata nell’immaginario collettivo, diventando un vero e proprio inno alla grandezza del Pibe de Oro. Ecco un estratto di quel commento memorabile:

“La tocca per Diego, ecco, ce l’ha Maradona. Lo marcano in due, tocca la palla Maradona, avanza sulla destra il genio del calcio mondiale, e lascia lì il terzo e va a toccarla per Burruchaga.. sempre Maradona.. genio, genio, genio.. c’è, c’è, c’è… goooooooooool… voglio piangere.. Dio Santo, viva il calcio.. golaaaaaazooo.. Diegooooooool.. Maradona.. c’è da piangere, scusatemi.. Maradona in una corsa memorabile, la giocata migliore di tutti i tempi..”

La visita di Morales al Napoli ha riportato alla mente dei tifosi azzurri i momenti indimenticabili vissuti con Maradona, un legame che va oltre il semplice aspetto sportivo e che ha segnato profondamente la storia del club partenopeo.

L’incontro tra Morales e i giocatori del Napoli rappresenta un ponte tra passato e presente, un omaggio alla grandezza di Maradona e alla passione che il calcio è in grado di suscitare. Una giornata speciale per il Napoli e per tutti coloro che hanno amato e continuano ad amare il Pibe de Oro.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie riguardanti il calcio Napoli e la cultura napoletana. Napolipiu.com è stato scelto anche dal nuovo servizio di Google News, quindi se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, seguici su Google News.