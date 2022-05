GAZZETTA – Mkhitaryan: il Napoli si inserisce, ma c’è un aspetto fa tremare De Laurentiis

Henrikh Mkhitaryan è uno dei calciatori seguiti dal Napoli, la notizia viene lanciata da Gazzetta dello Sport. Il contratto del giocatore armeno della Roma scade a fine stagione, quindi è libero di poter vestire la maglia di qualsiasi altro club, spostandosi a parametro zero. In realtà i giallorossi di Mourinho vorrebbero puntare ancora su Mkhitaryan e la trattativa è in corso. Ma l’affare con la Roma non concluso e Mkhitaryan piace pure all’Inter di Simone Inzaghi.

