Milan, Pioli punge il Napoli: “Nessuno come la Roma in difesa e in attacco”

In vista del big match contro i giallorossi, Pioli ha esaltato la forza della Roma in attacco e difesa senza però menzionare i partenopei.

Nella conferenza stampa pre Milan-Roma, il tecnico rossonero Stefano Pioli si è soffermato molto sulla forza dei giallorossi, esaltandone il reparto offensivo e difensivo. Nessun riferimento però ai campioni d’Italia del Napoli.

“La Roma ha i migliori numeri del campionato per gol fatti e subiti” ha dichiarato Pioli. “È una squadra forte, organizzata e molto pericolosa. Dovremo fare attenzione”. Parole al miele per la squadra di Mourinho, indicata come una delle candidate per le prime posizioni.

Pioli però non ha mai citato il Napoli, che pure viene da uno scudetto dominante e ha mantenuto tutti i big in estate. Una dimenticanza che non è passata inosservata, con alcuni tifosi partenopei che sui social hanno criticato il tecnico rossonero reo di aver snobbato i campioni d’Italia.

D’altronde il Milan è stato spesso indicato come la vera anti-Napoli in questa stagione, nonostante abbia perso uno come Kessié a centrocampo. La sfida del weekend sarà un primo banco di prova, ma Pioli sembra guardare più alla Roma che agli azzurri di Garcia.

I Numeri Parlano Chiaro

Il Napoli ha concluso l’ultimo campionato con 90 punti, 77 gol fatti e solo 28 reti subite.

Osimhen e Kvara in serie A hanno segnato 38 gol con soli 4 rigori, mentre Dybala e Lukaku hanno combinato un totale di 22 gol, di cui 7 su rigore.

Questo solleva la questione: può la coppia Dybala-Lukaku davvero competere con queste cifre?