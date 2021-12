Milan-Napoli: Insigne non recupera, Lozano in panchina. Le ultime da Radio Marte

Per quanto riguarda Osimhen, che sta recuperando dopo l’operazione cui è stato sottoposto per la frattura dell’orbita e dello zigomo, l’attaccante nigeriano ha svolto allenamento personalizzato in campo. Diversa la situazione di Insigne. Alle prese con un affaticamento al polpaccio, l’azzurro ha fatto terapie e svolto un lavoro personalizzato in palestra.

Secondo quanto riferito dalla redazione di Radio Marte nel corso della puntata odierna della trasmissione ‘Marte Sport Live’, il capitano non dovrebbe recuperare in tempo. Spalletti potrebbe portarlo comunque in panchina.

Ancora ai box anche Fabian Ruiz e Koulibaly: entrambi sono stati sottoposti a terapie e hanno svolto un lavoro personalizzato sul campo. Per tutti gli infortunati, il rientro è previsto a inizio gennaio, fatta eccezione per Osimhen, per il quale sono richiesti tempi più lunghi e si parla di un ritorno in campo a fine febbraio.

