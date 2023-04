Milan, allarme rientrato per un top player: sta svolgendo la rifinitura

Allarme rientrato per un top player del Milan che oggi sta svolgendo la rifinitura con il gruppo di Stefano Pioli

Novità confortanti per Olivier Giroud. Stamattina La Gazzetta dello Sport aveva suonato un piccolo allarme riguardante le condizioni dell’attaccante francese che ieri aveva riportato un problema al tendine di Achille della gamba sinistra. Secondo quanto filtra da ambienti vicini al Milan, oggi la paura è passata, con l’ex Chelsea ed Arsenal che si sta allenando regolarmente agli ordini di Stefano Pioli nella rifinitura. A Napoli il trainer potrà così puntare sulla principale prima punta del team milanese: la sua assenza avrebbe pesato non poco e creato problemi anche per scegliere il sostituto.

Per la rosea, Ante Rebic è il primo indiziato a sostituirlo se non dovesse farcela Giroud: “Chi giocherebbe al posto di Giroud? Le opzioni sono due ma un ballottaggio vero quasi non esiste: tutte le strade portano a Rebic. Origi, vice-Giroud designato, resta un oggetto misterioso. Il croato è la prima scelta di Pioli perché sa come muoversi nella manovra rossonera, conosce gli avversari e sa come cercare la profondità. E a Bologna è apparso in crescita”.