Mertens vuole un posto da titolare: Di Lorenzo e Petagna sperano

Il Napoli si allena a Castel Volturno in vista della sfida con la Roma nel lunedì di Pasquetta. Il tecnico azzurro potrebbe decidere di convocare Di Lorenzo che anche oggi ha svolto parte del lavoro in gruppo. Impossibile che l’esterno di difesa possa giocare da titolare, al suo posto ci sarà Zanoli, ma la convocazione può essere utile per fargli riassaporare il campo da gioco.

Chi ha maggiori possibilità di essere convocato è Petagna che anche oggi ha svolto gran parte del lavoro in gruppo. L’attaccante ex Spal quasi sicuramente sarà tra i convocati di Napoli-Roma, con Spalletti che avrà un’alternativa di ‘peso’ qualora dovesse servire.

Napoli-Roma: il dubbio Mertens

La formazione del Napoli che sfida la Roma è già quasi fatta. In porta ci sarà Ospina, difesa a quattro con Zanoli, Rrhamani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo c’è il primo grande dubbio: Zielinski, Elmas e Fabian Ruiz si giocano un posto da titolare. Ma Spalletti potrebbe sorprendere tutti, perché anche oggi Mertens è segnalato come uno dei più in forma al Konami Center di Castel Volturno.

Spalletti può puntare su Mertens-Osimhen in campo con Lozano e Insigne Lozano ai lati. Sarebbe un 4-2-3-1 molto votato all’attacco. Una soluzione che Spalletti sta studiando perché la Roma potrebbe decidere di fare un fase difensiva più accentuata, per poi ripartire. Una tattica che spesso le squadre contro il Napoli adottano, visto che gli azzurri preferiscono agire negli spazi.

Mertens titolare con la Roma può essere la soluzione giusta per scardinare le difese avversarie, l’estro del belga ed il suo senso del gol sono difficilmente replicabili.