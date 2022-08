Mertens ospite stasera di DAZN: tutto sull’addio al Napoli, sui motivi e sulla Juventus

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nel corso di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Pierluigi Pardo ha annunciato che stasera Dries Mertens sarà ospite della prima puntata di Super Tele, trasmissione in onda su DAZN. Partenza col botto per il format, iniziato lo scorso aprile, che si soffermerà su tutti i temi più importanti dell’inizio della Serie A. Nell’occasione Dries Mertens risponderà alle domande del conduttore sul doloroso addio al Napoli, sui motivi del mancato rinnovo, sull’offerta della Juventus ed infine sull’arrivo al Galatasaray.

Oltre all’atleta belga che sta facendo di tutto per conquistare un posto nella lista dei convocati del Belgio per il Mondiale in Qatar, Super Tele dedicherà un importante servizio ad Andrij Shevchencko, che è tornato in Ucraina insieme ad Alessandro Alciato e racconterà il dolore ed il terrore della guerra con gli occhi dell’ex stella del Milan e fino a poco tempo fa commissario tecnico dell’Ucraina.

L’appuntamento è per stasera, al termine di Sampdoria-Juventus, sulla nota piattaforma che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A. Per tanti tifosi partenopei sarà l’occasione per rivedere l’indimenticato Dries Mertens, con cui Napoli ha instaurato un rapporto indissolubile, al di là del fatto che adesso Ciruzzo non giochi più in maglia azzurra.