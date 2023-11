Mertens chiede del Napoli prima di scendere in campo col Galatasaray: “Che sta facendo?” (VIDEO)

L’ex attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha chiesto della sua ex squadra prima di scendere in campo con il Galatasaray.

Nella serata di ieri, durante il match di Champions League contro l’Union Berlino, l’ex attaccante del Napoli, Dries Mertens, si è interessato alle gesta della sua ex squadra prima di scendere in campo con il Galatasaray. Mertens, che è attualmente il miglior bomber nella storia del club azzurro, ha dimostrato ancora una volta il suo affetto per il Napoli.

Prima di recarsi negli spogliatoi, Mertens ha fatto una breve pausa per seguire la partita dei partenopei e scoprire il risultato. Con un’attenzione particolare, ha chiesto chi fosse stato il marcatore del Napoli. “Politano?” ha chiesto, mostrando quanto sia rimasto legato al suo vecchio club.

Nonostante la sua esperienza nel Galatasaray, Mertens ha mantenuto la sua casa nel cuore di Napoli, nel suggestivo Palazzo Donn’Anna in via Posillipo. Ogni volta che ha l’opportunità di tornare nella sua amata città, lo fa con gioia e affetto, dimostrando un attaccamento speciale alla maglia azzurra.

