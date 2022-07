Mertens a Palazzo Donn’Anna; l’appello dei tifosi: “Resta”

Dries Mertens è tornato a palazzo Donn’Anna a Napoli, la sua residenza nel capoluogo campano. La società azzurra gli ha detto addio, ma c’è chi ancora spera in un clamoroso colpo di scena. Il giocatore è stato fotografato mentre era con Kat ed il piccolo Ciro Romeo, poco prima che cominciasse il match Napoli-Adana Demisrspor, giocata dai suoi ex compagni.

La foto di Mertens a Napoli a Palazzo Donn’Anna ha fatto il giro del web, con i tifosi che sperano nel grande sogno di vedere ancora Mertens in maglia azzurra. “Resta con noi” hanno commentato i tifosi del Napoli che credono ancora che l’attaccante di 35 anni possa fare la differenza nel campionato di Serie A ed in Champions League. Le voci su un colpo di scena per Mertens vengono alimentate anche da alcuni quotidiani, ma al momento le possibilità sono molto vicine allo zero.