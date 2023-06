Incontro Napoli-Inter per Alex Meret: ADL pizzicato a colazione con Marotta

Il portiere del Napoli, Alex Meret, sarebbe entrato nel mirino dell’Inter, alla ricerca di un nuovo portiere post Onana.

Notizie Calcio Napoli – Alex Meret nel mirino dell’Inter. E’ quanto ci informa la redazione di Sempreinter.com che ci informa di come l’amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta avrebbe chiesto informazioni per l’ex portiere di SPAL ed Udinese nel corso di un meeting con il presidente Aurelio De Laurentiis: “Meret è il primo obiettivo per la società nerazzurra in caso di cessione di Onana”.

Il meeting tra Aurelio De Laurentiis, lo stesso Marotta e Antonio Percassi, proprietario dell’Atalanta, sarebbe avvenuto proprio questa mattina a colazione con argomenti principali il campionato ed il mercato.

I nerazzurri stanno per salutare il loro estremo difensore André Onana, ormai ad un passo dal Manchester United per un’operazione totale da 50 milioni di euro di base, più alcuni bonus legati al rendimento. Per il giocatore pronto anche un corposo aumento di ingaggio, rispetto ai 3 milioni netti che percepisce attualmente.