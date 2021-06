Il Napoli ha deciso: Alex Meret sarà al centro del progetto di rilancio della squadra. Luciano Spalletti ha dato il via libera per valorizzare al meglio il portiere ex Spal. Da quando è arrivato al Napoli, Meret ha sempre dovuto vivere il dualismo con Ospina, portiere di grande esperienza e ottima tecnica che spesso è stato preferito al suo collega più giovane. Nessuna rivalità tra i due, ma solo sana competizione. Nonostante tutto l’età anagrafica e le qualità di Meret suggeriscono al Napoli di puntare su di lui. Così la prossima stagione si partirà con gerarchie già decise, ovvero con Meret titolare in porta e poi si dovrà capire chi sarà il suo secondo. Nelle ultime settimane si è fatto il nome di Sepe che cerca una squadra dopo la retrocessione col Parma.

Napoli-Sassuolo: pronto uno scambio

Secondo quanto scrivono Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport il Napoli sta pensando anche a Consigli come vice di Meret. Il portiere del Sassuolo sarebbe sicuramente una sicurezza per il ruolo di secondo portiere e questo sta inducendo il club azzurro a valutare attentamente il suo profilo. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sul possibile scambio Ospina-Consgili: “Dal reparto attaccanti, ai portieri: il futuro azzurro sarà all’insegna di

Meret, mai realmente valorizzato da Gattuso, e dunque è molto probabile che Ospina possa fare le valigie. Lui sì: David il colombiano ha mercato, ha richieste, e oltre alle voci relative all’interesse dell’Atalanta e della Juve – a caccia di un secondo – è venuta fuori l’ipotesi di uno scambio con il Sassuolo. Per la precisione: Ospina in Emilia in cambio del collega Consigli, 34 anni di esperienza e affidabilità, il contratto in scadenza e il plus di recitare da chioccia di Alex senza fare ombra”.