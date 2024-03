Calciomercato Napoli, avanti tutta per Gimenez: ADL lo vuole a tutti i costi

Il Napoli si prepara a sondare il mercato estivo: De Laurentiis tentato da Gimenez nonostante la richiesta alta del Feyenoord.

Il Napoli è sulle tracce dell’attaccante messicano del Feyenoord, Santiago Gimenez, come possibile sostituto di Victor Osimhen, con il club partenopeo che non si fa intimorire dalla richiesta elevata del club olandese.

Con l’incertezza sulla partecipazione del Napoli alla prossima Champions League, il club si sta preparando per un mercato estivo che potrebbe portare una rivoluzione nel proprio reparto offensivo. La probabile partenza di Victor Osimhen, con un valore stimato di almeno 100 milioni di euro, lascerebbe un vuoto da colmare nell’attacco azzurro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vede in Santiago Gimenez un candidato ideale per rinforzare la squadra. Nonostante il Feyenoord richieda una cifra considerevole, pari a 50 milioni di euro, De Laurentiis non è scoraggiato. Al contrario, sembra entusiasta all’idea di investire su un talento emergente come Gimenez.

Il giovane attaccante messicano è considerato un profilo perfetto per il progetto del Napoli: giovane, con un enorme potenziale di crescita e un istinto naturale per il gol. Gimenez ha già dimostrato la sua abilità nel calcio europeo, segnando 47 reti in 80 presenze in meno di due stagioni con il Feyenoord. Questo rende il giocatore un’opzione allettante per il club italiano, che cerca un elemento chiave per il proprio futuro.