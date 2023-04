Mediaset – Spalletti deve ritrovare il Napoli, il Verona poteva sbancare il Maradona

Il Napoli pareggia con il Verona, nel finale Ngonge, attaccante scaligero, ha sprecato un gol solo davanti a Meret.

Sportmediaset suona l’allarme in casa Napoli. Secondo il sito sportivo la formazione partenopea deve ritrovare il giusto passo, perché la squadra vista nelle ultime uscite è tutt’altro che scoppiettante. Va ricordato che gli azzurri contro il Verona hanno applicato ampio turnover.

Con il Milan mancheranno Kim e Anguissa per squalifica ed al loro posto dovrebbero giocare Juan Jesus ed Elmas. “Al di là degli interpreti, però, il tecnico toscano deve ritrovare il suo Napoli nella notte più importante. E’ vero che la gara contro il Verona è apparsa poco più di un allenamento, ma Montipò non ha fatto parate e ha tremato solo sulla traversa di Osimhen. E se Ngonge non si fosse divorato nel recupero il contropiede vincente, l’Hellas avrebbe espugnato il Maradona senza rubare nulla” scrive Sportmediaset.

Il Napoli con il Milan in Champions League è pronto a schierare la squadra migliore e ritroverà anche Osimhen titolare, con Kvaratskhelia al suo fianco. Così come ci sarà Lobotka a centrocampo da titolare. Da risolvere il ballottaggio tra Mario Rui e Olivera, con il portoghese che sembra favorito per giocare dal primo minuto.