L’ex match analist Sassuolo: “Raspadori giocatore fantastico. Vi dico tutto”

Massimo Carcarino ex match analist del Sassuolo parla del nuovo acquisto del Napoli: Giacomo Raspadori.

Giacomo Raspadori è ufficialmente un giocatore del Napoli, arriva anche il tweet del presidente del club partenopeo. Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto a anche all’ex giocatore del Sassuolo dopo la firma del contratto. Dopo Ndombele anche Raspadori è stato ufficializzato come nuovo giocatore del club azzurro.

Chi conosce molto bene Giacomo Raspadori è il napoletano Massimo Carcarino ex match analist Sassuolo. Massimo è un’eccellenza tutta napoletana, dove si sposano bene le caratteristiche di “dedizione, professionalità e competenza”.

Carcarino ha commentato l’arrivo di Raspadori ai microfoni di Roberto Sdino.

Giocatore duttile, ma secondo gli schemi di Spalletti dove può inserirsi facilmente? Tatticamente come legge le squadre di cui fa parte ma soprattutto come può leggere le competizioni più alte, tipo la Champions:

“Giacomo è un giocatore “particolare”. Rapido nei primi metri, abile nello stretto e a dialogare coi compagni negli ultimi metri di campo. Oggi è a tutti gli effetti una seconda punta, poi nel tempo, quando avrà fatto tante partite importanti, il suo futuro potrebbe essere quello come prima punta classica.

Sull’esterno, si perde un poco. Anche senza palla, è un ragazzo che gli puoi chiedere molto, visto la sua disponibilità. Credo che possa reggere col dovuto tempo, anche l’impatto prima di tutto con la città di Napoli.

La Champions? Prima o poi, un giocatore di livello deve iniziarla pure. Giacomo non ha paura, tanta personalità e soprattutto testa”.

Vista l’età ha sicuramente margini di miglioramento, ma secondo te come può affrontare e affermarsi in una squadra come il Napoli una città delusa e affannata di vittorie?

“I suoi margini di miglioramento sono tantissimi, in virtù della sua età, ma non solo. Si migliora anche a 30 anni, non è quello. L’importante è l’ambizione, Giacomo è rimasto quello di sempre. Lavoratore scrupoloso e attento. Perfetto per un nuovo inizio ciclo tecnico”. Ha concluso Massimo Carcarino ex match analist Sassuolo.