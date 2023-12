Mastroianni: “Napoli, non vedo guarigione. C’è un bel lavoro da fare”

Il giornalista Dario Mastroianni, ospite a “1 Football Club”, si è soffermato sul momento del Napoli, sottolineando la necessità di un lavoro costante.

Nel corso di una recente intervista a “1 Football Club” su 1 Station Radio, Dario Mastroianni, noto giornalista e telecronista di Dazn, ha condiviso le sue riflessioni sul momento attuale del Napoli, focalizzandosi sulla partita contro l’Inter.

Mastroianni ha risposto alla domanda su cosa pensasse della dichiarazione di Mazzarri riguardo al merito del Napoli contro l’Inter, affermando: “È vero, soprattutto nei primi trentacinque minuti. C’è stata una fase della partita in cui l’Inter faceva proprio fatica ad alzarsi, come confermato dallo stesso Inzaghi. Quando il Napoli mantiene quel ritmo è una squadra complicata da affrontare. Il problema è che, in questo momento, la squadra vive delle difficoltà a mantenere continuità e compattezza nei novanta minuti”.

Sul tema della possibile guarigione della squadra, Mastroianni ha espresso pessimismo, affermando: “Purtroppo, non vedo una guarigione immediata. Credo ci sia un bel lavoro da fare. Quando la partita gira bene e c’è entusiasmo, la squadra va a meraviglia. Quando ci sono delle difficoltà, la squadra non sembra potersi affidare alla sicurezza e la determinazione dello scorso anno”.