Marolda: “Sarri ha detto si al Napoli. Un tecnico ha telefonato a due calciatori azzurri”

Sarri prossimo allenatore del Napoli, Inzaghi alla Lazio e allegri alla Roma. Questo il giro di panchine annunciato dal giornalista Francesco Marolda ai microfoni di Canale 21:

“C’è stata la chiamata di un allenatore a due calciatori. Non escludo possa essere stato Sarri. Per quanto riguarda la panchina azzurra escludo Inzaghi, che resterà alla Lazio. Gattuso? Ha l’80% di possibilità di andare alla Fiorentina, un 20% al Monza in caso di promozione in Serie A. Sarri? Sarebbe contento di tornare e ha dato disponibilità, immagino che se dovesse arrivare chiederebbe almeno tre calciatori: terzino, centrale di difesa e regista”.

Marolda continua la sua disamina comunicando anche la prossima squadra di Allegri:

“Smentisco l’ipotesi Benitez, mentre Allegri dovrebbe andare a Roma. Fonseca torna in Portogallo. De Zerbi? Non credo sia in cima alla lista dei desideri del Napoli. Juric gioca a tre e il club dovrebbe rivoluzionare mezza squadra. Italiano? Non è male, il Napoli ci ha pensato e piace. Però non ha il telefono… Credo che Gattuso nei prossimi giorni comunicherà alla società di ritenersi libero per il futuro”