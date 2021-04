Marchetti sul rinnovo di Insigne: “E’ tutto aperto, non c’è alcuna offerta del Napoli”

Le voci di mercato su Lorenzo Insigne del Napoli si moltiplicano, il mancato rinnovo di contratto tiene ancora tutto in bilico.

Il mancato rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne sta alimentando tante voci di mercato, l’ultima è quella relativa alla visita dell’agente del calciatore alla sede del Milan. Secondo Marchetti quello di Insigne è il “problema anche di altri calciatori, cioè la scadenza del contratto. Lui ha una storia piuttosto unica, in pratica a parte l’anno di esperienza a Pescara è stato sempre a Napoli. Tutto questo comporta e comporterà tante discussioni. La visita di ieri dell’agente a Casa Milan? Entrambe le parti si sono affrettate a smentire che si parlasse di Insigne, giustificando la cosa anche sotto il profilo economico“.

Secondo quanto riferisce Marchetti di Sky attraverso i microfoni di Radio Marte al momento il Napoli non “ha fatto offerte per il rinnovo di Insigne. Tutto stato rimandato a fine campionato per non condizionare le prestazioni sportive. Credo che l’esito, come tutte le scadenze di contratto, non sia scontato. Ovvio che se ti cerca il Barcellona un ragionamento lo fai. Puoi fare scelte economiche, di prestigio, di cuore, dipende dalle necessità di un giocatore. Anche Donnarumma e Messi non hanno ancora firmato pur essendo cresciuti nei loro rispettivi club“.