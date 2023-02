sky Marchetti: I tifosi del Napoli facciano gli scongiuri. Leggete questo calcolo”

Luca Marchetti giornalista di SKY Sport, evidenzia alcuni dati sul Napoli di Spalletti.

Luca Marchetti, ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Marte. L’esperto di calciomercato di SKY Sport, ha messo in evidenza alcuni dati sulla corsa Scudetto degli azzurri.

“Spalletti non molla di un centimetro e carica al massimo una squadra che, secondo me, può dedicarsi alla Champions League nel modo giusto: l’impegno è importante ma non proibiti, lo dimostra il Milan che ha vinto contro il Tottenham. Ed il Napoli è più forte del Milan”.

Luca Marchetti nel corso del suo intervento ha inoltre aggiunto: “Bisogna pensare alla Champions con ottimismo, è un esercizio che può tornare comodo anche per il futuro”.

“La corsa Scudetto è una corsa in solitaria? I tifosi del Napoli possono fare tutti gli scongiuri del mondo, ma secondo i calcoli dell’algoritmo di Opta Paolo c’è uno 0,03 % che il Napoli vada mangiarsi il suo vantaggio sulle altre e si faccia riprendere: non è ritenuto plausibile, insomma, in nome di quanto fatto vedere finora in campo a suon di grandi prestazioni”.