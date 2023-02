Pavarese: “Il Napoli arriverà in finale di Champions, vi dico chi sfiderà”

Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli è sicuro che gli azzurri approderanno alla finale di Champions League.

Si Gonfia la Rete” di Radio Crc, Gigi Pavarese, ex dirigente del Napoli, ha elogiato il lavoro di Spalletti citando in particolare la crescita di Osimhen e di Kvaratskhelia. Pavarese ha espresso la sua convinzione che il Napoli raggiungerà la finale della Champions, grazie alla qualità del gioco, alla crescita a livello nazionale ed internazionale, e alla costruzione di una squadra unita e ambiziosa.



“Spalletti ha fatto un grande lavoro a Napoli perchè molti calciatori sono cresciuti tantissimo sotto l’aspetto tecnico. In primis Osimhen, ma anche nell’innesto di Kvaratskhelia, l’allenatore è stato determinante. Tutti temevamo l’approccio del calciatore, ma la grande intuizione di Giuntoli unita alla capacità dell’allenatore hanno permesso al ragazzo di esplodere subito.

So cosa significa vincere e da tifoso è ancora più bello. Sono convinto che il Napoli arriverà in finale di Champions, per la bellezza della squadra, per la qualità del gioco, per la crescita a livello nazionale e internazionale, perchè ha acquisito credibilità e sono certo che la finale sarà Napoli-Benfica. L’Eintracht non è una squadra semplice da affrontare, ha delle qualità, ma il Napoli ha fatto tesoro degli errori degli anni scorsi e adesso è mentalizzato. Affronta ogni gara come se stesse giocando contro la Juventus o il Real Madrid e poi ciò che stupisce è l’unione del gruppo”.

Pavarese, ha elogiato la dirigenza del Napoli per la sua eccezionale capacità di costruire la squadra, con un occhio sempre vigile sulla sostituzione dei giocatori che lasciano la squadra.

“La costruzione della squadra, nonostante le mille polemiche, è stata eccezionale perchè la dirigenza aveva già in mente i sostituti dei big in partenza. Il Napoli è una meta ambita da tanti giocatori”.