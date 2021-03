Manolas e Lozano recuperano ci saranno con la Roma, le ultime su Rrahmani e Petagna

Kostas Manolas e Hirving Lozano recuperano per la sfida tra Napoli e Roma, ancora infortunati Andrea Petagna ed Amir Rrahmani.

Ci sono buone notizie dall’infermeria per Gennaro Gattuso che per la partita Roma-Napoli può contare sui recuperi di Lozano e Manolas. I due giocatori sono fuori da tempo per infortunio, anche se Manolas era stato fatto rientrare per pochi minuti col Sassuolo (causando anche un rigore ndr) ma ha saltato la successiva trasferta col Milan. I recuperi di Manolas e Lozano sono sicuramente un’ottima notizia per il tecnicio calabrese che può così contare di nuovo sul centrale greco e sull’attaccante messicano. Soprattutto in difesa servono rinforzi dato che manca ancora Rrahmani, fermatosi prima della trasferta col Milan: l’ex Verona non recupererà nemmeno per la sfida con la Roma. Alla trasferta dell’Olimpico non parteciperà nemmeno Petagna.