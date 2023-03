Maksimovic: “Pareggio col Verona, ecco cosa accadde. De Laurentiis aveva preso Allegri che voleva il mio rinnovo”

Nikola Maksimovic svela un retroscena: “De Laurentiis aveva preso Massimiliano Allegri, lui voleva il mio rinnovo di contratto“.

L’ex difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb. Maksimovic, andato via da Napoli al termine della stagione 2020/21 ha parlato di quel famoso Napoli-Verona, pareggio che è costato l’accesso alla Champions League agli azzurri: “Quel pareggio fu figlio di un problema mentale: quando devi vincere per forza va così. Cominci a sbagliare il primo passaggio, poi quella successivo e lì comincia tutto. Non senti più la sicurezza in campo. Però dopo il vantaggio la gara doveva essere chiusa, non puoi subire gol su contropiede, questo è sicuro. Mancò concentrazione. Iniziammo la partita con la paura di vincere, sapendo che in caso di vittoria saremmo andati in Champions e la Juventus sarebbe rimasta fuori dopo non so quanti anni“.

Poi Maksimovic ha anche svelato un retroscena su Allegri: “Credo di sì. In quel momento fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore. E so tramite alcune persone che lui aveva chiesto il mio rinnovo. Poi non so come sarebbe andata nella realtà, a me dissero così“.