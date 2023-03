Sky – Modugno: “Il Napoli di Spalletti ha un’arma letale che Sarri non aveva”

Francesco Modugno di Sky ha parlato della sfida tra Napoli e Lazio, con il confronto in panchina tra Luciano Spalletti e Maurizio Sarri.

Napoli-Lazio è la sfida della 25sima giornata di Serie A, un match in cui si confronteranno anche due allenatori che fanno del gioco e dello spettacolo una delle chiavi per vincere la partita.

Francesco Modugno di Sky ai microfoni di Radio Goal ha detto: “Non credo che Sarri perderà un uomo in sacrificio su Lobotka, il tecnico della Lazio di solito non fa queste cose. Anche perché a centrocampo non ha uomini votati a questo compito, dato che ci sono Milinkovic e Luis Alberto. In attacco c’è Immobile che può farlo ma non credo succederà.

Anche perché questo Napoli ha pure diverse soluzioni e non solo Lobotka. Ci sono Anguissa, Zielinski e gli altri. Ecco forse è questa la differenza tra il Napoli di Sarei è quello di Spalletti. Sarri aveva un gioco meraviglioso ma più codificato. Spalletti invece ha tante soluzioni per ed un’arma micidiale che Sarri non aveva, ovvero la verticalizzazione per Osimhen. Al nigeriano si può dare una palla lunga in profondità e lui la prende sempre. Mentre Mertens non aveva queste caratteristiche “.