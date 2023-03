Lazio, Sarri vuole Zielinski del Napoli

Maurizio Sarri vuole Piotr Zielinski del Napoli per sostituire Milinkovic Savic alla Lazio, entrambi hanno un contratto che scade nel 2024.

Zielinski è uno dei calciatori che è sempre piaciuto a Sarri che lo ha visto crescere proprio al Napoli. Ora il tecnico della Lazio ha chiesto a Lotito di prendere il polacco per la futura rosa biancoceleste, lo riferisce Gazzetta dello Sport.

A fine stagione è possibile che sia Zielinski che Milinkovic Savic cambino casacca. Molto più probabile che lo faccia il giocatore serbo della Lazio che oramai da tempo chiede la cessione per andare a giocare in un club più importante, che giochi la Champions League.

Zielinski in questa stagione ha voluto fortemente restare al Napoli, nonostante la richiesta del West Ham. De Laurentiis pensa ad un rinnovo di contratto per Zielinski ma fino ad ora è stato complicato trovare un accordo. Se non si dovesse trovare una soluzione è possibile che il centrocampista vada via, anche perché è anche uno degli uomini nella rosa azzurra che pesa di più in termini di ingaggio (3,5 milioni di euro netti a stagione). De Laurentiis non ha intenzione di alzare l’ingaggio, così come non vuole perderlo a parametro zero a giugno del 2024.