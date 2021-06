Maksimovic vuole restare a Napoli. Il difensore in scadenza di contratto il 30 giugno, sarà libero a parametro zero. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrale serbo vorrebbe restare a Napoli.

“Il difensore serbo (30 anni a novembre), ha espresso il desiderio di restare e le sollecitazioni dalla Spagna non lo hanno ancora invitato a fare un passo avanti, per non lasciare irrimediabilmente dietro la sua scelta principale, che resta il Napoli. E mentre Hysaj è nel taccuino della Lazio, si sa da un bel po’, su quella fascia“.

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE ULTIMISSIME

Ancelotti vuole Koulibaly al Real Madrid: spunta la volontà del giocatore.

Napoli, Spalletti sarà accontentato. 5 calciatori in arrivo: Tutti i nomi.

Napoli, prelazione per Kaio Jorge: lo voleva pure la Juve, tre club sfidano gli azzurri.