Malcuit va ko si teme la lesione del legamento crociato. Accertamenti per il francese: rimasto in campo per alcuni minuti e poi uscito in lacrime.

Arrivano brutte notizie per Kevin Malcuit, possibile lesione al legamento crociato. Dopo il primo bollettino diramato dal Napoli, arrivano ulteriori notizie.

Il giocatore francese, si è infortunato durante Spal-Napoli. Malcuit ha provato a stringere i denti, ma poi il dolore e le lacrime hanno preso il sopravvento. E così anche Kevin Malucit ha dato forfait venendo sostituito a metà della ripresa della gara di Ferrara contro la Spal.

Prima la botta al ginocchio destro, poi la decisione d’accordo col lo staff medico di provare a rientrare, e in fine la decisione di lasciare il campo.

Troppo il dolore per quello che il Napoli in un comunicato ufficiale ha definito un forte trauma distorsivo al ginocchio destro.

Nella giornata di oggi, poi, il difensore azzurro si sottoporrà ad esami per stabilire l’entità dell’infortunio.

Di sicuro si tratta dell’ennesima brutta notizia per Carlo Ancelotti che adesso si ritrova un reparto arretrato davvero decimato.

Dopo gli infortuni di Manolas, Mario Rui e Maksimovic, ora tocca anche a Malcuit che in queste giornate era stato schierato titolare dirottando Di Lorenzo sulla corsia mancina.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, per Malcuit potrebbe trattarsi si una lesione al legamento crociato. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la certezza dopo gli esami diagnostici di oggi.