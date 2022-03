Maignan fallo da rigore su Lovato, Mazzari scontro con Marelli. Mani di Bennacer non visto?

Al Cagliari manca un calcio di rigore per il fallo di Maignan su Lovato, il portiere del Milan colpisce nettamente il difensore. A fine partita Mazzarri sottolinea in maniera incisiva la svista dell’arbitro Di Bello e del Var Fabbri ed a Dazn dice: “Su Lovato c’era un rigore, anticipa Maignan in uscita che gli tira un cazzotto da dietro. Il Var che ci sta a fare? Noi abbiamo fatto una partita alla pari e non abbiamo avuto tanta fortuna“. Il tecnico del Cagliari mastica amaro, anche perché il suo Cagliari ha colpito in pieno una traversa con Pavoletti negli ultimi minuti, sulla respinta c’è anche un sospetto tocco di mano di Bennacer che ferma il pallone.

Maignan-Lovato: l’opinione di Marelli

Sull’episodio in area di rigore del Milan, arriva anche l’interpretazione dell’ex arbitro Luca Marelli ora alla moviola di Dazn. L’opinione di Marelli contrasta quella di Mazzarri e dice: “Sull’episodio possiamo discutere ma l’interpretazione corrente è considerarli scontri di gioco. In molti sono andati verso il pallone, lo scontro è considerato scontro di gioco: a Monza-Crotone c’è stato un episodio simile non punito come rigore e il VAR non è intervenuto. Come lettura soggettiva si può discutere“.

Ma le parole di Marelli non convincono Mazzarri che sullo scontro Maignan-Lovato, aggiunge: “Se fossero andati al Var avrebbero concesso il rigore. Se è successo anche in Serie B, allora è rigore anche in quel caso“. Ma l’ex arbitro sottolinea che “conta molto il fatto che ha già colpito la palla e sta uscendo“. Ma Mazzarri controbatte: “Hanno dato un calcio sullo spigolo dell’area ed era rigore. Probabilmente sono cambiate le regole. Se la palla è lontana e si dà un calcio è rigore. Questo ancora di più“.

Sullo scontro tra portiere del Milan e difensore del Cagliari, anche Gazzetta scrive che c’è stato un “rischio alto“. Corriere dello Sport invece interpreta così: “Su azione di calcio d’angolo Maignan ha rischiato grosso ciccando il pallone nella propria area di rigore e toccando la nuca di Lovato che aveva appena tirato di testa. Qualche dubbio può esserci, ma il Var ha lasciato giustamente valutare l’intensità del contatto guantoni-nuca all’arbitro in campo, che aveva lasciato giocare“. Insomma un’altra domenica da dimenticare per gli arbitri che sembrano rifiutare il Var. Ancora una volta il Napoli ne esce penalizzato, basti guardare il cartellino giallo inventato da Fourneau che a termini di regolamento è inesistente.